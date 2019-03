Projeto "Primeira vez" já levou mais de 300 pessoas ao Teatro D. Maria II

Por Lusa | 20:07

Perto de 320 pessoas já assistiram a peças ou visitaram o Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, pela primeira vez, no âmbito do projeto com o mesmo nome, disseram hoje à agêcia Lusa as suas coordenadoras.

O "Primeira Vez" foi apresentado em fevereiro de 2018 ao diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, que considerou a iniciativa adequada ao 'slogan' do D. Maria II -- "Há lugar para todos" --, e começou oito meses depois, com espetadores a entrarem, pela primeira vez, nesta sala ao Rossio, em Lisboa, para assistirem à peça "Teatro", de Pascal Rambert, recordaram as coordenadoras, Nádia Sales Grade e Ana Pereira, à agência Lusa.

Na véspera do Dia Mundial do Teatro, as coordenadoras da iniciativa explicaram que, para esta temporada, foram escolhidos quatro espetáculos -- "Sopro" e "Montanha russa", em janeiro último, "Frei Luís de Sousa, a peça em cartaz na sala Garrett até 07 de abril, e "A matança ritual de Gorge Mastromas", a estrear em 28 de maio, e que se estará em cena até 28 de junho.