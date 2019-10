Projeto promove no Porto exercício físico para pessoas com doenças crónicas e mentais

A esquizofrenia, bipolaridade e depressão fazem com que tenham uma vida sedentária e isolada, mas um projeto do Hospital de São João e da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto ajuda-os a sentirem-se "mais capazes", física e mentalmente.

Faltam mais de dez minutos para as 14:00, hora marcada para o início da aula de treino funcional, e à porta do ginásio de musculação da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), oito participantes esperam entusiasmados.

Fernando Raul é um dos oito participantes. Tem 49 anos e esquizofrenia. Doença que o tornou, ao longo dos anos, "solitário" e "sedentário".