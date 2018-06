Projetos da região Centro entre os finalistas de prémios europeus

Por Lusa | 11:31

Os projetos do Museu do Património da Vista Alegre e o Centro de Negócios e Serviços Partilhados do Fundão estão entre os finalistas dos prémios RegioStars 2018 da Comissão Europeia, foi hoje anunciado.

"O programa Centro 2020 demonstra que aplica bem as verbas da solidariedade europeia em projetos inovadores, valorizadores dos recursos e das pessoas dos territórios", disse a presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional da Região Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa.

Financiados pelo Centro 2020, o Museu do Património da Vista Alegre, em Ílhavo, e o Centro de Negócios e Serviços Partilhados, no Fundão, nos distritos de Aveiro e Castelo Branco, respetivamente, são projetos "com forte impacto em termos de geração de emprego e de riqueza", adiantou Ana Abrunhosa, citada num comunicado da CCDRC, com sede em Coimbra.