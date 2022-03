"É para ela": Miguel Oliveira dedica triunfo no GP da Indonésia à filha de quatro meses

Miguel Oliveira não podia estar mais feliz. O piloto português da KTM venceu o GP da Indonésia muito atribulado, adiado e reduzido em número de voltas por causa da chuva, e no final não escondeu a sua alegria, dedicando o triunfo à filha."Emocionalmente foi uma montanha russa. Não foi fácil avaliar o estado da pista, com este tempo é difícil perceber os limites. Segui o Jack [Miller] durante algumas voltas, depois ultrapassei-o, mas gerir a vantagem não foi fácil", explicou o piloto português no final."Os últimos meses não foram fáceis para mim e voltar com esta vitória é incrível. Prometi à minha filha uma vitória, é para ela. Quero também dedicar a um funcionário do hotel que me apoiou a semana toda. Vamos para a Argentina, ver o que podemos fazer. Estou super feliz por estar aqui no pódio", finalizou.