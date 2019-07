Proposta de criação de Museu da Resistência no Porto aprovada em comissão parlamentar

Os deputados aprovaram hoje, na especialidade, projetos de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda que recomendam a instalação de um Museu da Resistência e Liberdade no Porto e a criação de uma Rede Nacional dos Museus da Resistência.

Os grupos parlamentares do PCP e do BE tinham apresentado propostas em separado, mas acabaram por submeter a votação um texto conjunto sobre a matéria, com votação favorável dos proponentes, do PS e com abstenção do PSD.

O BE recomenda a criação da Rede Nacional dos Museus da Resistência e a instalação do Museu da Resistência e Liberdade no Porto, enquanto o PCP defende a deslocalização do Museu Militar daquela cidade para que, no edifício, seja desenvolvido o projeto do Museu da Resistência Antifascista.