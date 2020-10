Proposta do Governo "deixa muita gente para trás", segundo Associação de Combate à Precariedade

A Associação de Combate à Precariedade - Precários Inflexíveis avisou esta segunda-feira que a proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) "deixa muita gente para trás" e considera que não responde à urgência na proteção social e no emprego.

"Perante a agudização da crise social, com uma ainda maior pressão sobre o emprego e os rendimentos, a proposta do Governo falha na proteção a quem está em situação mais vulnerável", defende a associação, em comunicado enviado à comunicação social, acrescentando que as medidas previstas no documento deixam "muita gente para trás", nomeadamente os trabalhadores em situação precária.

"Tal como até aqui, as medidas de proteção do emprego não incluem os precários e o novo apoio extraordinário deixa de fora, ou é insuficiente, para quem já está em situação de maior desproteção", lamenta a Precários Inflexíveis.

A associação considera que o Governo não cumpre a promessa de garantir que ninguém fica abaixo do limiar da pobreza e que a proposta de OE2021 remete uma parte significativa dos trabalhadores, nomeadamente a recibos verdes, "para um apoio de valor muito reduzido".

"Neste momento crítico, quando sabemos que a crise social vai agravar-se, o Governo propõe uma proteção que poderá ser mais limitada para muitas pessoas a quem os últimos meses já pesaram tanto e define um mínimo que não se pode aceitar: 50 euros não pode ser o mínimo da proteção social na emergência", sublinha a associação.

No que diz respeito à proteção do emprego, a associação acusa o Governo de continua a deixar a maioria dos precários de fora, desde logo com as novas medidas de apoio à manutenção da atividade das empresas e do emprego, como, por exemplo, o 'lay-off', que "permitiram a vaga de despedimentos de precários na primeira fase da crise sanitária".

Relativamente ao regime transitório previsto no OE2021, que obriga as grandes empresas a manterem o nível de emprego, como condição para aceder a benefícios fiscais, a medida é vista como "positiva mas com aplicação limitada", uma vez que se "aplica a um universo reduzido de empresas (apenas 22% dos trabalhadores por conta de outrem)", porque tem como referência o nível de emprego de outubro de 2020, ou seja, "já depois de consumada a vaga de despedimentos inicial" e porque "exclui uma parte significativa dos precários (parte dos contratos a termo, trabalho temporário e 'outsourcing'".

Apesar de considerar positivo o aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego para os 505 euros, a Precários Inflexíveis lamenta que não sejam alteradas as regras que fazem com que "atualmente a grande maioria dos desempregados não tenha acesso ao subsídio de desemprego nem ao subsídio social de desemprego".

"Num momento tão crítico, assegurar apoio a quem perdeu tudo e proteger o emprego dos mais frágeis é o primeiro critério para julgar as escolhas de um Governo. É esse o problema deste Orçamento do Estado e das opções que se foram revelando nos últimos dias", reitera a Precários Inflexíveis.

Na proposta de OE2021, entregue na segunda-feira no parlamento, o Governo prevê para este ano uma recessão de 8,5% e que a economia cresça 5,4% em 2021 e 3,4% em 2022, "ano em que se alcança um nível de PIB equivalente ao registado no período pré-crise pandémica".

Segundo a proposta de Orçamento, também será em 2022 que Portugal voltará a cumprir as regras impostas por Bruxelas relativas ao défice orçamental, que deverá atingir 7,3% do PIB em 2020, 4,3% em 2021 e 2,8% em 2022.

O Governo estima que o rácio da dívida pública registe uma melhoria em 2021, passando a representar 130,9% do PIB, depois de atingir os 134,8% em 2020.

Quanto ao desemprego, este ano deverá subir até uma taxa de 8,7%, descendo em 2021 para os 8,2%.