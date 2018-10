Proposta sobre regionalização aprovada no parlamento cabo-verdiano

Por Lusa | 21:01

O diploma sobre a regionalização foi hoje aprovado no parlamento cabo-verdiano, com maioria de votos a favor do partido que apoia o Governo, que apresentou a proposta, mas também com aval de deputados da oposição.

A proposta, que requeria maioria qualificada para passar, foi aprovada com 41 votos, sendo 37 do Movimento para a Democracia (MpD), partido que suporta o Governo.

O diploma obteve mais quatro votos a favor, sendo dois de deputados do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição) - Filomena Martins e Odailson Bandeira - e dos deputados da União cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).