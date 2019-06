Proteção Civil alerta para previsão de chuva e trovoada nas Flores e Corvo

A Proteção Civil dos Açores alertou hoje para o agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo ocidental, a partir da meia noite, com a previsão de chuva por vezes forte e trovoada.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o agravamento do tempo nas Flores e no Corvo deve-se à passagem de uma superfície frontal fria.

Tendo em conta estas previsões, o IPMA colocou aquelas duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de sexta-feira, período em que está prevista precipitação por vezes forte, acompanhada por trovoada.