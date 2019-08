Proteção Civil alerta para previsão de chuva forte no Grupo Oriental dos Açores

A Proteção Civil dos Açores emitiu na noite de sábado um alerta devido às previsões de chuva que poderá ser forte no grupo oriental dos Açores, em especial na ilha de Santa Maria, na segunda-feira.Num comunicado enviado às redações o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) informa que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), "uma superfície frontal fria com ondulações, com atividade moderada a forte, vai provocar segunda-feira, precipitação que poderá ser forte no Grupo Oriental, em especial na ilha de Santa Maria.Assim, o IPMA emitiu aviso amarelo para o grupo oriental (São Miguel e Santa Maria) no período entre as 00:00 e as 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira.O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro, e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".Tendo em conta estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção como a limpeza dos sistemas de drenagem das residências."Não circule sem necessidade, porque pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água", são outras das recomendações da Proteção Civil.Em "locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros", acrescenta o alerta da Proteção Civil dos Açores.