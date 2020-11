Proteção Civil do Porto saúda clarificação de medidas do Estado de Emergência por parte de António Costa

O presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto considerou hoje que a "clarificação e uniformização das regras" para abertura e encerramento do comércio nos dois próximos fins de semana permitirá "fiscalizar melhor" e "defender as populações".

Em declarações à agência Lusa, depois do primeiro-ministro, António Costa, ter ordenado o encerramento do comércio e restauração às 13:00 nos dois próximos fins de semana e que a abertura dos estabelecimentos só pode ocorrer a partir das 08:00, Marco Martins fez uma "saudação" ao Governo por este ter "atendido as preocupações dos autarcas", disse.

"Cabe-me fazer uma saudação ao Governo por ter atendido as preocupações dos autarcas, clarificando e uniformizado as regras, criando igualdade nos horários e reduzindo as exceções, o que permite fiscalizar melhor como sempre defendi", disse o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto.

O Governo ordenou hoje o encerramento do comércio e restauração às 13:00 nos dois próximos fins de semana.

Já a abertura dos estabelecimentos só pode ocorrer a partir das 08:00.

"É mesmo para as pessoas ficarem em casa, as exceções são mesmo eliminadas e sobretudo todas aquelas que geraram tentativas ou oportunidades de interpretação defeituosa daquilo que foi uma medida que, com equilíbrio e com bom senso, procuramos encontrar", disse António Costa, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, referindo-se aos concelhos com risco elevado de contágio de covid-19, que vão aumentar de 121 para 191 a partir de segunda-feira.

"Agora o importante é o apelo para compras no comércio tradicional e para que se cumpram as regras de uso de máscara e de distanciamento. Mais uma vez os autarcas do distrito continuarão unidos no combate à pandemia e na defesa das populações", disse Marco Martins.

Esta clarificação de horários acontece depois de vários autarcas, nomeadamente do distrito do Porto, terem anunciado que não iriam permitir a abertura do comércio antes das 08:00 e terem se manifestado contra os pedidos que estavam a receber por parte de algumas cadeias comerciais, entre as quais a do Pingo Doce.

Na quinta-feira, a Jerónimo Martins tinha anunciado que iria antecipar a abertura da "maioria das suas lojas" Pingo Doce para as 06:30, no fim de semana, devido às limitações de circulação, para evitar a concentração de pessoas durante a manhã, decisão que foi criticada e que sofreu um recuo durante a tarde de hoje.

"A alteração extraordinária de horários comunicada pelo Pingo Doce gerou uma controvérsia nacional que não esperávamos e que não desejámos", afirmou o grupo, em comunicado.

A Norte, na quinta-feira, o presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) e da câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, pediu ao Governo que pronunciasse sobre os horários de abertura das superfícies comerciais nos fins de semana, criticando "decisões individuais" que "podem pôr em risco o espírito das regras".

"Há um vazio no decreto do estado de emergência que define os encerramentos, mas não define quando podem abrir (...). Começamos a ver anúncios e pedidos de médias superfícies para abrir às 06:30. Ou isto é para pensar como uma estratégia de confinamento e utilização minimalista dos serviços ou fica difícil explicar às pessoas o objetivo de tudo isto", disse Eduardo Vítor Rodrigues em declarações à Lusa.

Já o presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil do Porto e presidente da câmara de Gondomar pediu, também na quinta-feira, que as medidas do estado de emergência tenham "o mínimo de exceções possível" e sejam "fiscalizáveis".

E hoje, pela manhã, também a presidente da câmara de Matosinhos, Luísa Salgueiro, criticou na sua página da rede social Facebook a decisão do Grupo Jerónimo Martins: "Esta decisão do grupo Jerónimo Martins é um aproveitamento inaceitável das regras de restrição à circulação de pessoas", escreveu, numa publicação que contava às 14:00 com 110 partilhas e mais de 40 comentários.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,28 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 3.181 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.