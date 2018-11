Proteção Civil emite aviso à população devido ao agravamento do estado do tempo

Chuva intensa prevista até sábado.

Por Lusa | 01:34

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu um aviso à população devido ao agravamento das condições meteorológicas no norte e centro do país, prevendo-se o período crítico entre o meio-dia desta sexta-feira e as 06h00 de sábado.

O comunicado da ANPC refere que, no seguimento do contacto com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e de acordo com a informação meteorológica apurada, "prevê-se para as próximas horas um agravamento das condições meteorológicas", sendo que o "período mais crítico" começa às 12:00 de hoje e termina às 06:00 de sábado.

Segundo a ANPC, é expectável precipitação persistente, localmente intensa a partir do meio da manhã, "mais provável nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro e Viseu".