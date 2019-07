Protesto político conturba terceiro dia da Flip, maior festa literária no Brasil

Um protesto realizado por apoiantes do Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e do ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra o jornalista norte-americano Glenn Greenwald marcou o terceiro dia da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip).

Na noite de sexta-feira, dezenas de pessoas com bandeiras verdes e amarelas, fogos de artifício e um equipamento de som em volume muito alto tentaram impedir o jornalista de falar com o público que lotou o cais de Paraty num evento paralelo à Flip.

Greenwald participou num debate organizado por editoras independentes sobre jornalismo de investigação, juntamente com o comediante e apresentador Gregório Duviver e o jornalista Sergio Amadeu.