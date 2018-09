Protestos contra rádio israelita por pôr Wagner, compositor preferido de Hitler

Por Lusa | 22:02

A rádio pública israelita Kan Kol Hamusica recebeu chamadas de protesto e viu-se obrigada a pedir desculpa após passar uma peça de Richard Wagner, compositor favorito de Hitler e um antissemita vetado em Israel, noticiou hoje o diário Haaretz.

Nem orquestras, nem rádios ou televisões no país -- especialmente as públicas - tocam ou põem música de Wagner, uma norma não-escrita poucas vezes infringida.

A emissora passou durante o programa "Como Queiras", do jornalista musical Uri Marcus, uma versão ao vivo do terceiro ato da ópera de Wagner "O Crepúsculo dos Deuses", dirigida por Daniel Barenboim no Festival de Bayreuth em 1991.