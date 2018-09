Protocolo com Metz quer abrir instituições francesas aos portugueses

Por Lusa | 17:36

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, assina hoje um protocolo de cooperação com a cidade francesa de Metz e a Associação Cultural Portuguesa de Metz para "consolidar a abertura das instituições locais aos portugueses".

"Este acordo visa consolidar a abertura das instituições locais aos portugueses que aqui se encontram há várias décadas e que têm dado provas de uma grande ligação cívica às instituições e aos valores de França", explicou à Lusa José Luís Carneiro.

Este é o oitavo acordo - o quarto em França - estabelecido entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um município onde há comunidades portuguesas e uma associação lusa para que, por exemplo, a Câmara Municipal "abra as portas do seu salão nobre, dos seus equipamentos culturais e recreativos para que os portugueses vivam e participem na agenda cultural, cívica e institucional do município".