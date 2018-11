Prótoiro insiste na demissão da ministra da Cultura com petição

Por Lusa | 17:56

A Prótoiro - Federação Portuguesa de Tauromaquia insistiu hoje no pedido de demissão da ministra da Cultura, Graça Fonseca, depois de a petição que lançou ter sido subscrita, até hoje à tarde, por cerca de cinco mil pessoas.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Federação Portuguesa de Tauromaquia congratula-se por a petição pública, dirigida ao Presidente da República, primeiro-ministro e ao presidente da Assembleia da República, ter sido assinada por cerca de cinco mil pessoas, "em pouco mais de 24 horas".

"Cerca de cinco mil pessoas querem que Graça Fonseca seja destituída do cargo de ministra da Cultura. A Prótoiro congratula-se pela adesão dos portugueses à petição criada há pouco mais de 24 horas e felicita todos aqueles que consideram a governante inapta para as funções que ainda desempenha", lê-se no comunicado.