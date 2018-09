Prove gelado de pepino na Gelato Ricco

Receita mistura o sabor característico do vegetal com o paladar adocicado transversal aos gelados.

Tudo isto na rua do Loreto, perto do Bairro Alto, em Lisboa, onde para além dos gelados em copo o cliente pode experimentar gelados em pauzinho da Paletaria, uma marca que se juntou ao espaço Gelato Ricco.



Os preços dos gelados variam entre os 2,5 € e os 5 €, dependendo do tamanho.

A pastelaria Gelato Ricco, que abriu portas em Lis boa no início do mês de julho, é a nova gelataria tropical da capital onde é possível experienciar vários sabores. A oferta é variada e para todos os gostos. Entre as várias opções existe uma que salta à vista: o gelado de pepino.Esta receita junta o doce que é transversal a todos os gelados e ainda o sabor incomparável do vegetal, no qual se consegue sentir ligeiramente alguns pedaços da casca. Uma receita única, ideal para se refrescar dos dias de calor que ainda acompanham o início do outono.Para os menos audazes, que preferem não arriscar tanto no que toca ao paladar, a gelataria dispõe ainda de sabores de frutos como goiaba, açaí, manga e kiwi.