Provedor da Santa Casa de Lisboa diz que banco Montepio "não precisa de ser salvo"

Por Lusa | 20:02

O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa disse hoje que o investimento na Caixa Económica Montepio Geral não se trata de um "salvamento" do banco e que há 20 a 30 instituições de solidariedade também interessadas em participar.

"Nunca seria um investimento deste tipo que salvaria o que quer que fosse, e este banco não precisa de ser salvo. [...] Esta operação não tem que ver com qualquer salvamento, com socorro financeiro", disse Edmundo Martinho, no parlamento, aos deputados da Comissão de Trabalho, justificando com os rácios de capital do banco.

Segundo o provedor, em causa está a possibilidade de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) ficar com 1% do capital do banco Montepio em troca no máximo de 18 milhões de euros. Tal investimento, a concretizar-se, avalia o banco em cerca de 1.800 milhões de euros.