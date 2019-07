Provedora de Justiça saúda redução do tarifário das chamadas para números 707 e 708

A provedora de Justiça congratulou-se com o anúncio pela Anacom de reduzir o tarifário das chamadas para números começados por 707 e 708, defendendo contudo o fim destes números no contacto com a Administração Pública.

Em junho, a Autoridade Nacional de Telecomunicações (Anacom) anunciou uma descida de 48% no preço máximo das chamadas de telemóvel para números começados por 707 e 708, e de 10% para telefone fixo.

Numa nota colocada no ´site', a provedora de Justiça saudou a redução do tarifário, sublinhando, no entanto, que vai continuar a acompanhar a situação com vista à eliminação total destas linhas telefónicas, quando utilizadas no âmbito de relações jurídicas de consumo, e também para melhorar a Lei do Consumidor.