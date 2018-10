Província afegã de Kandahar realiza eleições parlamentares com uma semana de atraso

Por Lusa | 10:59

As mesas de voto na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, abriram hoje para as eleições parlamentares, uma semana depois do resto do país, devido de um ataque que matou os chefes da polícia e dos serviços de informação locais.

"O processo eleitoral começou às 07:00 em Kandahar (03:30 em Lisboa) e continuará até as 16:00 (12:30 em Lisboa) na província", disse um porta-voz da Comissão Eleitoral Independente (CEI), Abdul Aziz Ibrahimi, numa conferência de imprensa.

De acordo com o porta-voz, 173 assembleias de voto permanecerão abertas na província hoje, embora as eleições tenham sido suspensas nos distritos de Maroof e Nish, já que devido à falta de segurança o recenseamento eleitoral não pôde ser realizado.