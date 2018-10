Província angolana de Malanje tem 346 MEuro para projetos sociais até 2022

Por Lusa | 09:35

O governo da província angolana de Malanje vai investir, entre 2018 e 2022, cerca de 120 mil milhões de kwanzas (346 milhões de euros) em projetos sociais, indica hoje um comunicado oficial.

Segundo o documento, emanado da I Sessão Ordinária do governo provincial de Malanje, realizada quarta-feira na capital da província, os projetos destinam-se maioritariamente a setores como o rodoviário, agricultura, desenvolvimento rural, educação, saúde, energia, águas, requalificação urbana, juventude e desporto.

Ao longo do exercício económico deste ano, através das verbas disponibilizadas no Orçamento Geral do Estado (OGE), foram já aplicados 6.000 milhões de kwanzas (17,3 milhões de euros), maioritariamente no quadro do Plano Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza nos 14 municípios da província, com uma execução financeira na ordem dos 31%.