PS assinala aniversário com homenagem a 45 figuras da sua história

Por Lusa | 13:48

O PS inicia a partir de segunda-feira as comemorações do seu 45.º aniversário, com um programa em que assinala a ação de 45 figuras da sua história, começando com o fundador e primeiro secretário-geral, Mário Soares.

Após Mário Soares, na evocação dos 45 rostos do PS, seguem-se os fundadores Maria de Jesus Barroso e Salgado Zenha, o primeiro presidente da Assembleia da República, Vasco da Gama Fernandes, e o presidente da Assembleia Constituinte, Henrique de Barros.

Segundo uma nota da direção dos socialistas, ao longo dos próximos 45 dias, o PS assinala também 45 marcas que considera ter deixado no percurso democrático do país desde que foi fundado em 19 de abril de 1973, na cidade alemã de Bad Munstereifel.