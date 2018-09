PS critica "caminho do bota-abaixo" e sem "uma única ideia" de Rui Rio

Por Lusa | 18:51

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, acusou hoje o presidente do PSD, Rui Rio, de não ter "uma única ideia para o país" e de escolher "o caminho derrotista" e "do bota-abaixo".

A dirigente socialista considerou que, no discurso que encerrou hoje a Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide (Portalegre), Rui Rio, "mais uma vez, demonstrou ter escolhido o caminho mais fácil, o caminho derrotista, do bota-abaixo, de dizer que está tudo mal".

"E eu não sei bem em que país vive Rui Rio, mas seguramente tem estado ausente de Portugal", porque, "nos últimos três anos", o país "recuperou significativamente daquilo que tinham sido as medidas da austeridade do seu próprio partido", contrapôs Ana Catarina Mendes, que falava aos jornalistas em Almodôvar (Beja).