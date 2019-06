PS espera maioria alargada para aprovar no parlamento Lei de Base da Habitação

O PS congratulou-se hoje com a existência de um acordo à esquerda para a aprovação final global no parlamento da Lei de Bases da Habituação, aguardando, ainda, que o diploma possa também ser viabilizado pelo PSD.

Esta posição foi transmitida aos jornalistas pelo vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia no final da reunião semanal do grupo parlamentar do PS, ocasião em que também aproveitou para salientar as medidas propostas pela sua força política no domínio da habitação.

"No que respeita à Lei de Bases da Habitação, o PS não circunscreveu a sua atuação a dois ou três partidos. Obviamente, privilegiámos o diálogo com o PCP e Bloco de Esquerda pela existência de posições mais convergentes, mas também o próprio PSD referiu que encontrou nas propostas do PS pontos em comum", declarou João Paulo Correia.