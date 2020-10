PS pede aos partidos pró-europeus que sejam coerentes com o que defendem na EU

O PS advertiu esta terça-feira os partidos pró-europeus sobre a importância da viabilização do Orçamento, alegando que devem ser coerentes com a posição que antes assumiram em defesa de um acordo na União Europeia para a recuperação económica.

Este recado foi transmitido pelo vice-presidente da bancada socialista João Paulo Correia, na Assembleia da República, numa conferência de imprensa sobre a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2021, embora sem nunca mencionar os alvos: O PSD, o PAN e também o próprio CDS-PP.

João Paulo Correia começou por referir que o Orçamento agora apresentado pelo Governo "tem como objetivo o aproveitamento máximo daquilo que são os fundos europeus para a recuperação económica do país".

"Fomos todos nós que desejámos e aplaudimos que a Europa ultrapassasse divergências, encontrasse entendimentos e que os líderes europeus tivessem chegado a pontos comuns de acordo para que a União Europa adotasse as respostas necessárias, quer no prazo, quer na graduação, para a recuperação", declarou o vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

Este entendimento mencionado por João Paulo Correia foi alcançado entre os chefes de Estado e de Governo dos 27 Estados-membros da União Europeia em julho passado, tendo sido apoiado em Portugal pelo PS, PSD, CDS e PAN, mas não pelo Bloco de Esquerda e PCP.

Ora, segundo João Paulo Correia, se a Europa "promoveu um entendimento político, aqueles que em Portugal mais exigiram que isso acontecesse, lamentavelmente, no plano nacional, parecem não ter essa perspetiva e acham que em Portugal já se pode acrescentar uma crise política a uma crise económica e social".

"A própria União Europeia deu um grande exemplo no sentido de concluir que uma crise política só iria atrasar a recuperação económica", acrescentou.