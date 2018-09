PS, PSD e CDS chumbam projeto sobre punição excessiva desigualdade salarial

Projeto foi apresentado pelo Bloco de Esquerda.

Por Lusa | 13:24

O projeto do Bloco de Esquerda para estabelecer leques salariais de referência, penalizando empresas que praticam grandes diferenças de remunerações entre trabalhadores e quadros de topo, foi esta sexta-feira chumbado na generalidade pelo PS, PSD e CDS-PP.

A posição do PS, que ainda tem por agendar uma resolução sobre esta matéria, foi decisiva para a reprovação logo na generalidade da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, que contou com os votos favoráveis do PCP e do PEV.

A dirigente socialista Wanda Guimarães optou porém pela abstenção, tal como o deputado do PAN, André Silva, com o líder da Juventude Socialista (JS), Ivan Gonçalves, o seu antecessor neste cargo, João Torres, e o deputado do PS Diogo Leão a anunciarem a apresentação de uma declaração de voto sobre o tema.