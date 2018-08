PSD coloca em tribunal candidatos do partido às autárquicas que excederam custos

Por Lusa | 07:40

A direção nacional do PSD decidiu pôr em tribunal os candidatos do partido às últimas eleições autárquicas que tenham ultrapassado os orçamentos previstos para as campanhas.

A decisão foi avançada ao jornal i pela secretária-geral do PSD, que explica que o objetivo é levar os candidatos às eleições autárquicas de 2017 a "responsabilizarem-se por despesas cujos montantes não tenham sido previamente autorizados pela direção nacional".

"O PSD responsabilizará apenas e só aqueles [candidatos] que, tendo provocado prejuízos significativos ao partido, não tenham salvaguardado o pagamento de despesas da campanha autárquica nem queiram assumir as suas responsabilidades", explicou a direção-geral ao jornal, salientando que o partido só irá assumir a despesa autárquica que tenha autorizado, "não a restante".