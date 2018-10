PSD cria comissão de reflexão sobre futuro do partido

Por Lusa | 19:24

O PSD vai nomear uma comissão presidida por Pedro Rodrigues para fazer uma reflexão de fundo sobre o funcionamento do partido e do sistema político do país, anunciou hoje o seu presidente, Rui Rio.

"Entendemos que devemos fazer uma reflexão de fundo sobre a forma como um partido político deve funcionar hoje, que tem que ser seguramente diferente do que era há 40, 50 ou 60 anos atrás", afirmou Rui Rio, em Santarém, no final de uma reunião da Comissão Política Nacional, onde anunciou a criação de uma comissão para esse efeito.

Atendendo à "crise" que considera viver-se no sistema partidário português, "com uma distância enorme dos portugueses relativamente aos partidos políticos", Rui Rio defendeu que "os partidos têm de se adaptar", incluindo o PSD.