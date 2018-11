PSD de Coimbra apresenta moção de censura ao executivo de Manuel Machado

Por Lusa | 16:54

O PSD de Coimbra vai apresentar uma moção de censura ao executivo camarário liderado pelo socialista Manuel Machado, na próxima sessão da Assembleia Municipal (AM) a realizar ainda este mês.

Intitulada "Coimbra está mais pequena", esta moção "é o último e mais forte recurso para confrontar o poder político socialista com uma estratégia errada de desenvolvimento económico e social do concelho, num flagrante incumprimento das promessas eleitorais a que nem o aeroporto internacional de Coimbra escapa", afirma em comunicado a Comissão Política Concelhia do PSD, a que preside o médico Nuno Freitas, membro da AM de Coimbra.

O partido critica "a ausência de projetos estruturantes em Coimbra e o reiterado autismo político do PS em relação às propostas das restantes forças políticas, sem qualquer diálogo sério sobre a estratégia da cidade".