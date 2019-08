PSD desafia Governo a lançar concurso para conceção da nova maternidade de Coimbra

O presidente da concelhia de Coimbra do PSD desafiou hoje a ministra da Saúde a lançar, já em setembro, o concurso para a conceção da nova maternidade da cidade, num edifício de raiz "sem adaptações".

"A construção da nova maternidade em Coimbra tem de acontecer no mais curto espaço de tempo, pois o plano funcional está concluído e é uma prioridade total", salientou hoje Nuno Freitas, após uma reunião com o conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

O dirigente social-democrata falava à agência Lusa após uma reunião com a administração do CHUC por causa da falta de obstetras na maternidade Bissaya Barreto, que esteve em vias de encerrar hoje o serviço de urgência no período noturno.