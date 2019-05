PSD disponível para incluir "sugestões do PS" no seu projeto de Lei de Bases da Saúde

O PSD afirmou hoje estar disponível para incluir "sugestões do PS" no seu projeto de alteração da Lei de Bases da Saúde, desafiando os socialistas a contribuírem para o que classificou de proposta "equilibrada, moderada e inclusiva".

Na abertura da interpelação do PSD ao Governo sobre política de saúde, o deputado Ricardo Baptista Leite acusou o executivo de ter apresentado "uma proposta redutora e ideologicamente enviesada" e apenas ter conversado com os "parceiros de extrema-esquerda".

"O PSD nunca foi tido nem achado pelo Governo ou pelo PS [...]. Colocamos sempre o interesse do país acima da conveniência partidária e, por isso, o PSD está disponível para incorporar eventuais sugestões do PS na proposta que apresentamos, desde que contribuam para a melhoria da saúde dos portugueses", afirmou, no dia em que o jornal Público escreveu que o Governo admite que só poderia aprovar a sua proposta com a abstenção dos sociais-democratas.