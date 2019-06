PSD diz que valorização salarial deve ser para toda a área marítima da Soflusa

O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, Emídio Guerreiro, defendeu hoje que a valorização salarial deve ser atribuída a todos os trabalhadores da área marítima da Soflusa, empresa de transporte fluvial entre o Barreiro e Lisboa.

"Espero que o bom senso prevaleça e que, na terça-feira, o Governo chegue a acordo com os sindicatos com uma resposta positiva àquilo que me parece que é óbvio. Num barco temos mestres, marinheiros e maquinistas e, se há um acerto salarial, tem que ser para as três categorias e não só para uma", disse à Lusa Emídio Guerreiro.

O vice-presidente do grupo parlamentar do PSD falava após uma reunião com a administração da Soflusa e as estruturas sindicais representativas dos trabalhadores da área marítima, que estão descontentes com a decisão do Governo, anunciada em 31 de maio, de atribuir um prémio aos mestres da empresa.