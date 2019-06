PSD pede esclarecimentos à ministra da Cultura sobre obras de arte do Museu Berardo

Os deputados do PSD pediram esclarecimentos à ministra da Cultura sobre as obras de arte do Museu Berardo, por considerar que há contradições em relação ao acordo celebrado entre o Estado e a Associação Berardo.

Num requerimento divulgado esta sexta-feira, o grupo parlamentar do PSD explicou que quer ter acesso a documentação relacionada com o acordo celebrado em 2006 entre o Estado e a Associação Berardo, sobre a cedência de 862 obras de uma coleção de arte do empresário José Berardo.

O PSD quer o "documento que especifique que opções legais tem o Estado ao seu alcance para ficar com a coleção", quer ainda ter acesso a pareceres jurídicos e à adenda ao contrato de 2006, "relativos às condições em que o atual governo negociou a extensão do acordo".