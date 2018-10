PSD quer combater desigualdades no acesso ao Ensino Superior

Por Lusa | 13:19

O presidente do PSD defendeu hoje que devem ser ultrapassadas "as desigualdades no acesso ao ensino superior", considerando "imperioso ter um plano de ofertas de residências universitárias" como forma de promover a igualdade de oportunidades.

"Se queremos uma economia com base em mais valor acrescentado e não em salários baixos, temos de ter a educação como algo absolutamente decisivo. Um dos aspetos que é preciso ultrapassar são as desigualdades no acesso ao Ensino Superior. Por isso, propomos combatê-las e procurando que haja mais justiça e equidade sociais no futuro dos jovens portugueses", afirmou Rui Rio na apresentação do documento estratégico do PSD para o acesso ao Ensino Superior.

Rui Rio falava no Porto durante a apresentação do documento estratégico do PSD para o acesso ao Ensino Superior, explicando ter por objetivo procurar "que haja mais justiça e equidade em termos sociais no futuro dos jovens portugueses".