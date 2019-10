PSD quer "renúncia imediata" de vereadora da sua bancada na Câmara de Coimbra

O PSD "quer a renúncia imediata da vereadora Paula Pêgo", eleita, nas autárquicas de 2017, como independente pelos social-democratas, no âmbito da coligação PSD/CDS/PPM/MPT, designadamente por ter viabilizado o orçamento do município para 2020.

A viabilização política do plano e orçamento da Câmara de Coimbra para o próximo ano, aprovado, na terça-feira, com a abstenção da vereadora Paula Pêgo e o voto de qualidade do presidente da autarquia, o socialista Manuel Machado, "é a gota de água num percurso politicamente sinuoso e indecente" que explica a exigência do PSD, disse hoje à agência Lusa o presidente da concelhia dos social-democratas de Coimbra, Nuno Freitas.

A vereadora tem tido "votações sucessivas em favor do PS e com claro desrespeito pelos eleitores de Coimbra", sustentou Nuno Freitas, sublinhando que o seu partido "não foi informado previamente da posição política" de Paula Pêgo, que também nunca pediu a sua "substituição por eventual conflito ético ou de consciência".