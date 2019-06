PSD quer "um grande compromisso" interpartidário sobre Segurança Social

O coordenador para a área da Solidariedade no Conselho Estratégico do PSD, José Silva Peneda, defendeu hoje "um grande compromisso entre as forças políticas mais representativas", na área da Segurança Social.

"O pior que pode acontecer, tanto na política económica, como nas políticas sociais, é andar aos ziguezagues. É preciso estabilidade em algumas políticas e na área da Segurança Social é fundamental que haja um grande compromisso entre as forças políticas mais representativas", disse.

Silva Peneda falava em Aveiro, em mais uma convenção temática do Conselho Estratégico do PSD, desta feita dedicada à "Solidariedade e Bem Estar", integrada no ciclo de convenções temáticas que tem vindo a realizar em várias localidades, abertas a militantes e simpatizantes do partido, que visam "a definição de estratégias e políticas para a resolução dos problemas do país".