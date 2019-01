PSD: "Repugna-me que possa haver quem tenha medo de assumir as suas posições" -- Mota Amaral

Por Lusa | 20:34

O antigo presidente do parlamento Mota Amaral vai avançar com um pedido de votação nominal no Conselho Nacional extraordinário, justificando que lhe "repugna que possa haver quem no PSD tenha medo de assumir as suas posições".

A notícia foi avançada pelo jornal online Observador e, contactado pela Lusa, o ex-presidente do Governo Regional dos Açores assume a ideia como sua.

"A ideia é minha e tem a ver com a responsabilidade que têm os conselheiros nacionais. Tal como no parlamento, somos eleitos para defendermos as nossas posições e assumi-las perante os nossos eleitores. Não faz sentido que, numa questão política de tal relevância, se recorra ao voto secreto", defendeu.