PSD/Portimão preocupado com fecho da maternidade em fim-de-semana prolongado

O PSD/Portimão manifestou-se hoje preocupado pelo encerramento temporário da maternidade do Hospital de Portimão, lamentando que numa altura do ano em que a ocupação aumenta, existam sinais de rutura em áreas essenciais dos cuidados de saúde no Algarve.

Em comunicado, os social-democratas consideram que o encerramento até terça-feira da maternidade da unidade Hospitalar de Portimão devido à falta de médicos pediatras, "afeta não só residentes, como os turistas que, desde já nesta semana, optaram por passar férias ou umas miniférias na região e em particular no barlavento algarvio".

O encerramento da maternidade até terça-feira foi denunciado no sábado à agência Lusa pelo secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, devido "à falta de médicos pediatras em assegurarem os cuidados neonatais em presença física".