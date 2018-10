PSD/Porto quer nova comissão de inquérito às construções na Arrábida

Por Lusa | 04:36

Os deputados do PSD na Assembleia Municipal do Porto admitiram hoje pedir a constituição de uma nova comissão de inquérito às construções na Arrábida, por considerarem que a comissão aprovada tem um carácter restritivo.

Durante as declarações de voto, Francisco Carrapatoso afirmou que para o PSD "existem outros aspetos cuja legalidade e cujo apuramento da verdade processual e jurídica está por fazer em toda a escarpa da Arrábida", pelo que os deputados sociais-democratas não se conformam com o caráter restritivo da comissão eventual proposta pelo movimento do presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira (independente).

"Iremos manter a nossa proposta e numa futura Assembleia Municipal proporemos a constituição de uma nova comissão de inquérito, esta sim, que analise todas as questões", sublinhou.