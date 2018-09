Por Lusa | 17:26

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) encerrou hoje em queda, pela oitava sessão consecutiva, com uma descida de 0,61% para 5.261,96 pontos.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 desceram e sete subiram. A Mota-Engil liderou as descidas e caiu 5,38% para 2,20 euros.

As principais bolsas europeias também encerraram no 'vermelho', com descidas que oscilaram entre 1% de Madrid e 0,27% de Milão. Londres cedeu 0,87% e Paris 0,31%.