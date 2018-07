Por Lusa | 17:21

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 0,58% no índice PSI20 (5.638,17 pontos), afastada das perdas registadas na Europa e com a NOS a liderar as subidas.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 10 subiram, sete desceram e uma ficou inalterada.

A NOS subiu 4,03% para 4,95 euros, depois de ter anunciado que o seu lucro subiu 9,2% nos primeiros seis meses do ano para 78,9 milhões de euros, em comparação com o mesmo período de 2017.