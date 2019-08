PSI20 encerra em alta com subidas expressivas da Mota-Engil e do BCP

O principal índice da bolsa de Lisboa (PSI20) ganhou hoje 0,61% para 4.825,63 pontos, em linha com as bolsas europeias, impulsionado por fortes subidas da Mota-Engil e do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta e sete em baixa. A Mota-Engil, que liderou os ganhos, subiu 7,96% para 1,82 euros, e o BCP avançou 4,35% para 0,21 euros, após sucessivas descidas.

Numa declaração à Lusa, o presidente executivo do Millennium bcp, Miguel Maya, atribuiu hoje a recente desvalorização das ações do banco ao "agravar das incertezas macroeconómicas" e à "perspetiva de manutenção de taxas de juros negativas".