PSI20 ganha 1,71% apoiado por ganhos da Altri e Navigator

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma subida de 1,71% no índice PSI20, que ficou em 5.203,39 pontos, beneficiando dos ganhos expressivos da Altri e da Navigator, duas empresas do setor do papel.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 subiram e a Semapa ficou inalterada (12,70 euros).

No topo das subidas, a Altri ganhou 6,22% para 5,89 euros e a Navigator somou 5,06% para 3,44 euros.