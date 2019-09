PSI20 segue negativo com 'pesos pesados' a pressionarem negociações

A bolsa de Lisboa segue em terreno negativo, em linha com a Europa, com todos os 'pesos pesados' a pressionarem as negociações.

Pelas 08:50, o principal índice, o PSI20, seguia a recuar 0,69% para 4.921,60 pontos, com 13 ações em baixa, duas em alta e três inalteradas.

A Ibersol e a Sonae seguiam a avançar 0,50% e 0,06% para 8,10 euros e 0,84 euros, liderando os ganhos.