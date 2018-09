Por Lusa | 17:29

O principal índice da bolsa de Lisboa, PSI20, encerrou hoje a subir 0,71% para 5.307,07 pontos, com a Galp a ganhar mais de 2%, acompanhando a subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 subiram e sete desceram. A Navigator liderou as subidas e avançou 3,68% para 4,28 euros e a Mota-Engil ganhou 2,78% para 2,21 euros.

A Galp registou igualmente uma subida expressiva de 2,32% para 16,78 euros.