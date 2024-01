PS/Madeira não aceita Governo Regional PSD/CDS-PP mesmo sem Albuquerque

O PS/Madeira recusou esta sexta-feira aceitar que o atual Governo Regional (PSD/CDS-PP) se mantenha na Madeira caso Miguel Albuquerque deixe de ser presidente, por ter sido constituído arguido num processo por corrupção, e reiterou que devem ser marcadas novas eleições.

Numa nota enviada à Lusa, o líder do PS/Madeira, Paulo Cafôfo, exigiu que "se dê a voz ao povo e que se marquem eleições na região", à semelhança do que aconteceu com o Governo nacional.

Perante "a iminência da demissão" de Miguel Albuquerque, o líder dos socialistas madeirenses defendeu que não pode tolerar dois pesos e duas medidas, uma para a Madeira e outra para a República.