PSP abre processos disciplinares a dois agentes que atuaram nos conflitos no Bairro da Jamaica

A informação foi avançada pelo Ministério da Administração Interna.

18:26

O processo de inquérito foi concluído a 22 de março, informa o Governo. A instrução do inquérito foi prolongada por 15 dias úteis "com vista à realização de diligências complementares no âmbito do processo".

O Ministério Público também abriu um inquérito ao caso. No dia 20 de janeiro, a polícia foi alertada para "uma desordem entre duas mulheres", tendo sido deslocada para o local uma equipa de intervenção rápida da PSP de Setúbal. Na ocasião, um grupo de homens reagiu à intervenção dos agentes da PSP quando estes chegaram ao local, atirando pedras. Na sequência destes incidentes, ficaram feridos, sem gravidade, cinco civis e um agente policial, que foram assistidos no Hospital Garcia de Orta, em Almada. A PSP decidiu abrir um inquérito para "averiguação interna" sobre a "intervenção policial e todas as circunstâncias que a rodearam", da qual resultaram, além dos feridos, um detido, que saiu em liberdade. Depois do sucedido, decorreu uma manifestação em Lisboa de que resultaram quatro detidos. Um deles acabou condenado pelo tribunal a pena suspensa de prisão, e os outros três foram condenados a multas entre os 350 euros e os 850 euros por vários crimes de ofensas à integridade física.

