PSP apreende armas e munições em operação contra venda pela Internet

Por Lusa | 11:32

A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu uma espingarda e diversas armas de alarme, munições e reproduções de armas de fogo numa operação contra a venda de armas através da internet, foi anunciado esta quarta-feira.



Em comunicado, a PSP revela que a operação, que decorreu entre 15 e 23 de outubro, visava a recolha de prova material para o desenvolvimento de um processo-crime relacionado com a venda de armas pela internet e incluiu 26 mandados de busca domiciliária e 19 não domiciliária.



As buscas aconteceram nos distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Guarda, Portalegre, Porto, Lisboa, Santarém, Setúbal e Viseu.



Foram apreendidas uma espingarda calibre 12 GA e 39 munições do mesmo calibre, uma arma de alarme e seis munições de alarme, duas munições de arma de fogo, calibre 7,62mm, cinco reproduções de armas de fogo, nove bastões extensíveis e 12 aerossóis de defesa, refere a PSP.



Nesta operação, com base nas diligências realizadas, foram constituídos 20 arguidos, que ficaram sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência.



"Esta operação é a quarta fase de diligências processuais inseridas na investigação em curso, tendo sido realizadas até à data 172 buscas (domiciliárias e não domiciliárias), abrangendo quase todos os distritos do território nacional", explica a PSP.



Em comunicado, a PSP acrescenta que, no âmbito de toda a investigação, foram apreendidos até à data um total de 57 bastões extensíveis, 99 aerossóis de defesa, dois bastões, uma soqueira, três armas de fogo (uma delas transformada), uma caneta-pistola, duas armas brancas, duas matracas, uma arma de ar comprimido, seis reproduções de arma de fogo e ainda 307 munições de armas de fogo de vários calibres e material pirotécnico.