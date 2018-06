PSP deteve cinco pessoas por assaltos a taxistas em Loures este mês

Por Lusa | 19:40

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve em junho duas mulheres e três homens pela suspeita de assalto a taxistas no concelho de Loures, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) em conferência de imprensa.

De acordo com a informação do Cometlis, as detenções ocorreram em 03 e 20 de junho, "através da Divisão Policial de Loures, no âmbito da luta contra a criminalidade violenta e grave" e os suspeitos têm idades compreendidas entre os 20 e os 29 anos.

Os crimes ocorreram na freguesia de Camarate, no concelho de Loures, distrito de Lisboa, e o comissário da PSP de Loures Bruno Pereira disse aos jornalistas que as detenções foram definidas "como alta prioridade" e que os assaltos foram concretizados com "recurso a armas brancas e agressões físicas" aos taxistas.