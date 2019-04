PSP deteve nove pessoas em operação dirigida a empresas de pirotecnia

Por Lusa | 13:33

A PSP deteve hoje nove pessoas no âmbito de uma operação de fiscalização dirigida a empresas de pirotecnia em várias localidades do Norte do país e na Madeira, avançou à Lusa fonte daquela força de segurança.

O responsável do Departamento de Armas e Explosivos da Polícia de Segurança Pública, Pedro Moura, disse que a operação começou às 07:00 de hoje com as buscas domiciliárias, estando ainda a realizar-se as buscas não domiciliária e não existe uma hora para o fim da fiscalização.

A operação, que tem o nome de código "Firework II", está a decorrer em unidades pirotécnicas dos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo e Funchal.