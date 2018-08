Polícia publicou um filme onde reprova a atitude do cantor, que saiu do carro em andamento.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Uma semana depois do vídeo polémico que envolveu David Carreira, no qual o cantor aderia ao desafio ‘In My Feelings’, que consiste em sair do carro em andamento e filmar-se a dançar, a PSP, também através de um vídeo, decidiu agora responder em jeito de repreensão ao filho mais novo de Tony Carreira.